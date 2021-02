Sci alpino, a rischio anche la combinata maschile di domani! Attesa una abbondante nevicata, Mondiali jellati! (Di martedì 9 febbraio 2021) A Cortina d’Ampezzo si attende una fitta nevicata per la serata odierna e per la mattinata di domani. Le previsioni meteo sembrano essere abbastanza chiare e la Perla delle Dolomiti dovrebbe essere abbondantemente imbiancata nelle prossime ore. Si tratta di condizioni normali in una località di montagna in questo periodo dell’anno, ma che naturalmente complicano la vita agli organizzatori dei Mondiali 2021 di sci alpino. Dopo la nevicata che ha impedito la disputa della combinata femminile due giorni fa (rinviata a lunedì 15 febbraio) e la nebbia che non ha permesso di gareggiare oggi in superG (gara delle donne in cerca di collocazione in un calendario sempre più complesso), ecco che un’altra perturbazione potrebbe mutare gli scenari di questa rassegna iridata. Mercoledì 10 febbraio è ... Leggi su oasport (Di martedì 9 febbraio 2021) A Cortina d’Ampezzo si attende una fittaper la serata odierna e per la mattinata di domani. Le previsioni meteo sembrano essere abbastanza chiare e la Perla delle Dolomiti dovrebbe esseremente imbiancata nelle prossime ore. Si tratta di condizioni normali in una località di montagna in questo periodo dell’anno, ma che naturalmente complicano la vita agli organizzatori dei2021 di sci. Dopo lache ha impedito la disputa dellafemminile due giorni fa (rinviata a lunedì 15 febbraio) e la nebbia che non ha permesso di gareggiare oggi in superG (gara delle donne in cerca di collocazione in un calendario sempre più complesso), ecco che un’altra perturbazione potrebbe mutare gli scenari di questa rassegna iridata. Mercoledì 10 febbraio è ...

Pres_Casellati : Forza Cortina! Capitale mondiale dello sci alpino!In bocca al lupo a tutti gli atleti impegnati sulle nostre Dolomi… - Coninews : Cortina d’Ampezzo è pronta per due settimane di pura magia. ?? Con una cerimonia suggestiva, dominata dall’unicità… - _Carabinieri_ : Nel segno del Tricolore, trasportato dagli sciatori dell’Arma dei #carabinieri, hanno avuto ufficialmente inizio i… - gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: SuperG ANNULLATO!!! ???????? Purtroppo il Mondiale di #Cortina2021 sembra non voler iniziare, cancellato il Super G femminil… - m_dazzi : RT @Gazzetta_it: #Sci, #Goggia riceve il #Tapiro d'oro: 'Il prossimo lo voglio per meriti sportivi...' -