Morto il grande sceneggiatore francese Jean-Claude Carrière

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 febbraio 2021)celeberrimo la cui scrittura si cela dietro alle opere di Buñuel, Milos Forman,-Luc Godard e altri importanti nomi capitali della cinematografia mondiale, èdi “cause naturali”, afferma la figlia Kiara, nella sua casa parigina, all’età di 89 anni. La sua collaborazione più longeva è proprio con Buñuel, per il quale ha scritto Bella di giorno (1967), La via lattea (1969), Il fascino discreto della borghesia (1972, nomination all’Oscar per la miglior sceneggiatura originale), Il fantasma della libertà (1974) e Quell’oscuro oggetto del desiderio (1977, nomination all’Oscar e al César per la miglior sceneggiatura non originale). Altrettanto famosa la collaborazione con Miloš Forman, per opere come Taking-off (1971, nomination al BAFTA per ...