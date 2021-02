L' uomo dai sette capestri | il vigoroso ritratto di un megalomane psicopatico

(Di martedì 9 febbraio 2021) L'DAIIris ore 23.15 Con Paul Newman, Ava Gardner e Jacqueline Bisset. Regia di John Huston. Produzione USA 1972. Durata: 2 ore LA TRAMA Dopo aver portato sullo schermo Billy The Kid e Butch Cassidy, Paul Newman affronta un altro famoso personaggio del West, il giudice Roy Bean, un ex bandito autonominatosi "la legge ad Ovest del Pecos". Si installò in un villaggio di frontiera e da lì amministrò la giustizia con criteri molto personali. Innamoratosi di una cantante che non aveva mai visto, morì in un incendio col suo nome sulle labbra. PERCHÈ VEDERLO Perché Newman colla complicità di John Huston traccia undi un(e assassino, impiccò tanta gente ingiustamente) che riuscì egualmente a entrare nella ...

TgrSardegna : ??Picchiata e segregata dall'ex compagno una donna riesce a fuggire, andare in ospedale e denunciare l'uomo che è st… - Daniele_Manca : Draghi, l’iatruzione dai gesuiti, i genitori persi da ragazzo, poi Caffè e, con il Nobel Modigliani, al Mit di Bost… - Radio1Rai : RT @TgrSardegna: ??Picchiata e segregata dall'ex compagno una donna riesce a fuggire, andare in ospedale e denunciare l'uomo che è stato arr… - Innovandiamo : RT @jacopo_iacoboni: È morto Franco Marini, il “lupo marsicano”. Un combattente vero e un uomo libero, amato dagli amici e rispettato dai s… - Antongiulio2 : RT @jacopo_iacoboni: È morto Franco Marini, il “lupo marsicano”. Un combattente vero e un uomo libero, amato dagli amici e rispettato dai s… -

Ultime Notizie dalla rete : uomo dai

La Nazione

Secondo il team dell'Oms ci possono essere anche possibilita' che il virus sia stato trasmesso all'attraverso il cibo congelato - teoria fortemente promossamedia statali cinesi - ma e' ......pipistrelli agli umani non è probabile", visto che a Wuhan e dintorni non ce ne sono molti."Sappiamo che il virus sopravvive nei cibi surgelati, ma non sappiamo se può trasmettersi all'".I vigili del fuoco sono intervenuti a Empoli, in via Pontorme, per una esplosione in una falegnameria. Coinvolte due persone, padre e figlio. Un ferito è stato preso in carico dal 118, mentre per l’al ...Ha difeso una donna picchiata dal marito, al rientro al lavoro trova l’omaggio dei ... Nell’intervento per sottrarre la donna alle grinfie dell’uomo anche il collega, l’assistente capo Mirko Attili, ...