Lezioni fino a giugno, Rusconi (ANP) è scettico: “Docenti sono impegnati con gli esami” (Di martedì 9 febbraio 2021) Mario Rusconi propone una riflessione in merito alla proposta del premier Draghi di allungare il calendario scolastico fino a giugno. E sulle assunzioni, ritiene fondamentale intervenire in modo serio per risolvere i problemi degli ultimi 20 anni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 9 febbraio 2021) Mariopropone una riflessione in merito alla proposta del premier Draghi di allungare il calendario scolastico. E sulle assunzioni, ritiene fondamentale intervenire in modo serio per risolvere i problemi degli ultimi 20 anni. L'articolo .

lostandsleepy_ : @sfrantaaa @uerterina quando io andavo al liceo fino a fine giugno avevamo alternanza, se fossi stata un anno e mez… - orizzontescuola : Lezioni fino a giugno, Rusconi (ANP) è scettico: “Docenti sono impegnati con gli esami” - Isabell86356282 : @Carlo96446381 @jacopo_iacoboni Certo si può migliorare sempre, se fosse temporanea servirebbe probabilmente a pros… - hiimlav : @Hazydavey38 @Ale_CNCC 'per recuperareni giorni persi' ma qua non si è perso manco un minuto, quasi 40 ore di lezio… - myocardyum : Quindi per Draghi la migliore mossa scolastica sarebbe prolungare le lezioni fino a fine giugno? Interessante ma p… -