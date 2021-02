L'estate in cui imparammo a volare, Katherine Heigl ha scoperto l'esistenza del coordinatore d'intimità (Di martedì 9 febbraio 2021) Katherine Heigl, protagonista della serie Netflix L'estate in cui imparammo a volare, ha scoperto sul set l'esistenza del coordinatore di intimità, una figura molto importante per lo svolgimento delle riprese. La serie Netflix L'estate in cui imparammo a volare, che esamina come si sono trasformati i ruoli delle donne negli anni, ha fatto scoprire a Katherine Heigl l'esistenza di una figura come il coordinatore d'intimità. In L'estate in cui imparammo a volare, le attrici Katherine Heigl e Sarah Chalke sono state ... Leggi su movieplayer (Di martedì 9 febbraio 2021), protagonista della serie Netflix L'in cui, hasul set l'deldi, una figura molto importante per lo svolgimento delle riprese. La serie Netflix L'in cui, che esamina come si sono trasformati i ruoli delle donne negli anni, ha fatto scoprire al'di una figura come ild'. In L'in cui, le attricie Sarah Chalke sono state ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? L'estate in cui imparammo a volare, Katherine Heigl ha scoperto l'esistenza del coordinatore d'intimità… - AlexandroBoitor : Ho appena guardato episodio S01 | E03 di L'estate in cui imparammo a volare! #serieTV #tvita… - wildflvower : draghi io a giugno e a luglio non ci vado a scuola. 1. sto in presenza da settembre 2. ho gli esami e di certo non… - Marzius821 : Ho visto già il panico solo ad averlo nominato.. Ma la modifica del calendario scolastico è una roba di cui parla d… - MelanyHamilton_ : @fabioalisei @Radio105 e al suo ruolo nella societá vi impuntereste per migliorare le condizioni in cui i ragazzi s… -