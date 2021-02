La web serie che insegna ai bambini a evitare minacce e insidie della rete

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 9 febbraio 2021) Laura Rio La produttrice Francesca Verdini: "Con l'educazione e il linguaggio giusto si può rendere Internet più sicura". Divertenti i due protagonisti «Tua mamma lo sa che stai rispondendo a uno sconosciuto?». Così, in mezzo a un video divertente, elle E enne in modo scherzoso e con il sorriso pongono domande aie cercano dire loro ai pericoli del web. Elle E enne sono i due giovani attori (sono Natalia Gemmano e Luca Cloblizch e si sono formati nei villaggi turistici) protagonisti di una nuova(intitolata appunto elleEenne) disponibile da oggi su un apposito canale YouTube. Prodotta dalla casa di produzione La casa rossa di Francesca Verdini (la fidanzata di Matteo Salvini e figlia dell'ex parlamentare di Forza Italia Denis), laha come target i ...