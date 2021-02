Juve - Inter, le scelte di Conte: scommessa Eriksen (Di martedì 9 febbraio 2021) INVIATO AD APPIANO - Christian Eriksen per cercare l'impresa a Torino . Senza lo squalificato Vidal , Antonio Conte è orientato a giocarsi la carta del danese nel ruolo di mezzala. Ieri pomeriggio l'... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 9 febbraio 2021) INVIATO AD APPIANO - Christianper cercare l'impresa a Torino . Senza lo squalificato Vidal , Antonioè orientato a giocarsi la carta del danese nel ruolo di mezzala. Ieri pomeriggio l'...

