Il M5S scoppia e va in pezzi: i ribelli lanciano il Vaffa day contro Draghi. L'evento su Zoom (Di martedì 9 febbraio 2021) Il M5S scoppia e va in pezzi: i ribelli lanciano il Vaffa day contro Draghi. Stasera L'evento online su Zoom. Il fronte del no, tenuto a bada a stenti da Grillo e Di Maio, manda all'aria tavoli e linee attendiste prodromiche all'accordo sul governo dell'ex numero uno della Bce. La fronda integralista, lanciata da Di Battista e sostenuta, tra gli altri, dalla senatrice Barbara Lezzi e dall'ex ministro Toninelli, esplode in tutta la sua rabbia movimentista e ufficializza la spaccatura tra base e vertici.

