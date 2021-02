“Il GF Vip non dovrebbe andare in onda c’è la crisi”: l’opinione di Roberta Bruzzone (Di martedì 9 febbraio 2021) Il GF Vip al centro delle polemiche Negli ultimi giorni la quinta edizione del Grande Fratello Vip è finita nel mirino della polemiche per via delle usciti infelici di Alda D’Eusanio che le sono costate l’espulsione immediata. In tanti si sono scagliati contro il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e l’ultima in ordine cronologico Roberta Bruzzone. La famosa criminologa e giurata di Ballando con le Stelle ha rilasciato una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano. Ha asserito che la trasmissione Mediaset secondo lei non dovrebbe essere trasmessa. Il motivo? “Perché stiamo vivendo in un contesto di grande depressione e crisi come quello che stiamo vivendo, non dovrebbe andare proprio in onda”, ha fatto sapere la donna. Roberta ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 9 febbraio 2021) Il GF Vip al centro delle polemiche Negli ultimi giorni la quinta edizione del Grande Fratello Vip è finita nel mirino della polemiche per via delle usciti infelici di Alda D’Eusanio che le sono costate l’espulsione immediata. In tanti si sono scagliati contro il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini e l’ultima in ordine cronologico. La famosa criminologa e giurata di Ballando con le Stelle ha rilasciato una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano. Ha asserito che la trasmissione Mediaset secondo lei nonessere trasmessa. Il motivo? “Perché stiamo vivendo in un contesto di grande depressione ecome quello che stiamo vivendo, nonproprio in”, ha fatto sapere la donna....

