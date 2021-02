HOPE arriva nell'orbita di Marte (Di martedì 9 febbraio 2021) La prima missione su Marte degli Emirati Arabi Uniti, HOPE, è entrata con successo in orbita attorno al pianeta ieri, il 9 febbraio La diretta in corso, dedicata alla manovra di inserzione in orbita marziana della sonda araba, si è rivelata un evento di grande impatto visivo. Leggi su aliveuniverse.today (Di martedì 9 febbraio 2021) La prima missione sudegli Emirati Arabi Uniti,, è entrata con successo inattorno al pianeta ieri, il 9 febbraio La diretta in corso, dedicata alla manovra di inserzione inmarziana della sonda araba, si è rivelata un evento di grande impatto visivo.

