GF Vip | il compleanno di Elisabetta Gregoraci festeggiato in diretta | “Sorpresa!”

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 9 febbraio 2021)ha compiuto 41 anni l’8 febbraio. Per tutta la giornata i suoi canali social sono stati presi d’assalto dai fan: auguri ma anche regali a non finire per la conduttrice e showgirl calabrese, che ha ricevuto una quantità enorme di fiori come mostrato tra le Storie. Naturalmente, tra i tantissimi post, non è sfuggito all’attenzione di tutti quello del suo ex marito, Flavio Briatore. L’imprenditore, con cui Eli ha mantenuto ottimi rapporti dopo la separazione avvenuta nel 2017, le ha dedicato una story con tanto di dedica: “Auguri Eli”, ha scritto Flavio mostrando laa bordo di un jet e taggandola. Ovviamente il gesto ha fatto sognare gli inguaribili romantici, che in quella bella fotografia diche ride hanno intravisto uno spiraglio per un eventuale ritorno di fiamma. (Continua ...