Gasperini | “Sarà una gara diversa rispetto all’andata Vogliamo la finale”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 9 febbraio 2021) Alla vigilia della semidi ritorno di Coppa Italia, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero, ha analizzato cosa si attende dalla sfida con il Napoli e ha parlato della voglia dei suoi di tornare indi Coppa Italia dopo 2 anni, quando perse nel 2019 con la Lazio. Queste le sue parole: “Penso cheuna partita. Domani ci giochiamo per così dire il secondo tempo di queste semifinali equello decisivo: quindi ogni situazione andrà sfruttata al massimo e i margini di errore si ridurranno. Abbiamo visto peròche siamo competitivi anche contro una squadra di valore come il Napoli”. La rimonta subita dal Torino in campionato è già archiviata: “Per fortuna si gioca ogni tre ...