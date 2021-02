Draghi | “Fisco progressivo e niente flat tax” Prima doccia fredda per Salvini “europeista”

(Di martedì 9 febbraio 2021) Roma, 9 feb – Brutte notizie pere la Lega, che vogliono dare il loro sostegno al governo: il premier incaricato infatti ha escluso che nel suo programma possa esserci latax, cavallo di battaglia del Carroccio. Nel corso delle consultazioni per la formazione del nuovo esecutivo,ha anticipato che intende lavorare a un sistema fiscale basato sulla progressività oltre che a un potenziamento della lotta all’evasione, giudicata un “male endemico” e che non può essere considerata un dato “strutturale”. “tax”: dalaperversione “” Una delle tre grandi riforme nel programma diè ...

Meloni,ha escluso la Flat Tax - 'ci ha parlato della sua riforma del, immagina che le tasse non aumenteranno e immagina un sistema progressivo e esclude la flat tax'. Cosi' la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ...Con queste norme, ile la giustizia che abbiamo, si rischia davvero di perdere parte delle risorse Ue.non ha poteri magici e purtroppo dovrà provare a fare fuoco con la legna che si ...(ANSA, 09.02.2021). Sono riprese le consultazioni del presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi. La riforma fiscale dovrà prevedere “una rimodulazione delle aliquote e degli scaglioni” all’in ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 feb - "Sul fisco il presidente Draghi immagina che le tasse non aumenteranno, ed e' gia' una buona notizia, e immagina un sistema fiscale improntato alla prog ...