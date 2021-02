Dan Harmon realizzerà una serie animata sull’antica Grecia (Di martedì 9 febbraio 2021) Dan Harmon, autore di Rick and Morty, sembra stia realizzando una serie TV animata per Fox dedicata all’antica Grecia Dan Harmon, co-creatore di Rick and Morty insieme a Justin Roiland, e autore di Community, creerà una nuova serie animata per Fox, che sembra sarà ambientata nell’Antica Grecia. Visto l’incredibile trionfo di Rick and Morty, Dan Harmon estende la sua collaborazione con Fox, ora sotto il marchio Fox Entertainment; la speranza è quella di creare un altro grande successo di animazione. Dan Harmon: dettagli sulla nuova serie animata Come detto, l’ambientazione sarà quella dell’Antica Grecia e la serie animata sarà ... Leggi su tuttotek (Di martedì 9 febbraio 2021) Dan, autore di Rick and Morty, sembra stia realizzando unaTVper Fox dedicata all’anticaDan, co-creatore di Rick and Morty insieme a Justin Roiland, e autore di Community, creerà una nuovaper Fox, che sembra sarà ambientata nell’Antica. Visto l’incredibile trionfo di Rick and Morty, Danestende la sua collaborazione con Fox, ora sotto il marchio Fox Entertainment; la speranza è quella di creare un altro grande successo di animazione. Dan: dettagli sulla nuovaCome detto, l’ambientazione sarà quella dell’Anticae lasarà ...

