Covid | spostamenti tra regioni | i quattro scenari possibili

(Di martedì 9 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Le decisioni sulle limitazioni a contrasto della diffusione del-19, in scadenza, sono legate alle tempistiche sull’insediamento di un nuovo esecutivo. Come riporta Repubblica, i provvedimenti suglitraarriveranno probabilmente nel fine settimana, soltanto a ridosso del termine delle norme attuali previsto per lunedì 15 febbraio. Il governo Conte, ancora in carica soltanto per gli affari correnti, ha già comunicato che lascerà al nuovo esecutivo eventuali decisioni in merito. Gli esperti, preoccupati dalla diffusioni delle varianti del Sars-CoV-2 nel Centro Italia, premono per la proroga del divieto almeno fino al 5 marzo, quando scadrà il Dpcm con tutte le misure di prevenzione del contagio, che il governo Draghi probabilmente dovrà riformulare. In attesa che il futuro esecutivo ...