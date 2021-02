Cosa è successo tra Elettra Lamborghini e Iconize? Lei ha cancellato la sua faccia dal suo documentario (Di martedì 9 febbraio 2021) Elettra Lamborghini (e un amico scompare). L’ereditiera è la protagonista di un reality sulla sua vita, in onda da qualche settimana su Discovery Plus e Real Time. Il titolo, manco a dirlo, è “Elettra Lamborghini (e il resto scompare)”. All’interno del programma, la cantante è circondata dalle persone a lei più care. Compaiono tutti gli amici più stretti di Elettra, tranne uno: Iconize. Al secolo Marco Ferrero, è stato uno dei migliori amici della Lamborghini. Era persino invitato al suo matrimonio con Afrojack. Il loro rapporto, però, si è raffreddato da quando l’influencer è stato accusato di aver denunciato una finta aggressione omofoba con un surgelato. Così, all’interno del docu-film, il suo volto è stato censurato con dei pixel. Pochi secondi, che però hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021)(e un amico scompare). L’ereditiera è la protagonista di un reality sulla sua vita, in onda da qualche settimana su Discovery Plus e Real Time. Il titolo, manco a dirlo, è “(e il resto scompare)”. All’interno del programma, la cantante è circondata dalle persone a lei più care. Compaiono tutti gli amici più stretti di, tranne uno:. Al secolo Marco Ferrero, è stato uno dei migliori amici della. Era persino invitato al suo matrimonio con Afrojack. Il loro rapporto, però, si è raffreddato da quando l’influencer è stato accusato di aver denunciato una finta aggressione omofoba con un surgelato. Così, all’interno del docu-film, il suo volto è stato censurato con dei pixel. Pochi secondi, che però hanno ...

