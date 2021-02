Coniugi scomparsi Bolzano, in corso verifiche approfondite nell'Adige (Di martedì 9 febbraio 2021) Continua la ricerca dei vigili del fondale dell'Adige nei pressi di Ora, dopo il ritrovamento negli stessi luoghi, ad oltre un mese dalla scomparsa, del corpo di Laura Perselli, la donna bolzanina è sparita nel nulla lo scorso 4 gennaio assieme al marito Peter Neumai, le cui scarpe erano state rinvenute in riva al fiume poco giorni dopo la sparizione. Lo scandagliamento per il momento però non ha dato alcun esito concreto. Il figlio Benno è in custodia cautelare ed è indagato con l’accusa di duplice omicidio e di occultamento dei cadaveri. Leggi su tg24.sky (Di martedì 9 febbraio 2021) Continua la ricerca dei vigili del fondale dell'nei pressi di Ora, dopo il ritrovamento negli stessi luoghi, ad oltre un mese dalla scomparsa, del corpo di Laura Perselli, la donna bolzanina è sparita nel nulla lo s4 gennaio assieme al marito Peter Neumai, le cui scarpe erano state rinvenute in riva al fiume poco giorni dopo la sparizione. Lo scandagliamento per il momento però non ha dato alcun esito concreto. Il figlio Benno è in custodia cautelare ed è indagato con l’accusa di duplice omicidio e di occultamento dei cadaveri.

