Caso Suarez, l'ex rettrice: «Nessuna volontà di favorire la Juventus e nessuna pressione» (Di martedì 9 febbraio 2021) La ex rettrice dell'Università per gli stranieri di Perugia, Giuliana Grego Bolli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Repubblica. E' la prima volta che parla dal giorno delle sue dimissioni «Quando il rettore dell'Università degli Studi di Perugia mi ha chiamato per dirmi che la Juventus stava cercando di fargli fare l'esame di italiano, mi hanno dovuto spiegare chi fosse. Il calcio non mi interessa. Nella mia famiglia sono tutti juventini, ma io non guardo le partite. Ho pensato che fosse un buona opportunità per rilanciare la visibilità del mio Ateneo». Sulla scelta di creare una sessione d'esame ad hoc per Suarez: «Serviva a evitare i rischi di assembramento dovuti alla presenza di un calciatore così famoso. Il 22 ci sarebbero stati altri quaranta candidati a sostenere l'esame di lingua e, in concomitanza, i test di ingresso per i ...

