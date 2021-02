“Buffon non capisce un ca*** di donne” e Alena Seredova approva un commento sui social (Di martedì 9 febbraio 2021) “Secondo me Buffon… non capisce un ca*** di donne” e Alena Seredova risponde con una emoticon sorridente. Sotto a un post su Instagram un utente ha attaccato ironicamente Gigi Buffon dicendo di non capire nulla di donne. E a rispondere è l’ex moglie del portiere della Juventus ad apprezzare, curiosamente, la frecciatina. La risposta di Alena, ovviamente, non è passata inosservata. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) “Secondo me… nonundi” erisponde con una emoticon sorridente. Sotto a un post su Instagram un utente ha attaccato ironicamente Gigidicendo di non capire nulla di. E a rispondere è l’ex moglie del portiere della Juventus ad apprezzare, curiosamente, la frecciatina. La risposta di, ovviamente, non è passata inosservata. SportFace.

