Berlusconi disobbedisce ai medici e incontra Draghi. Folla di fan come ai vecchi tempi (Di martedì 9 febbraio 2021) Ha spiazzato un po' tutti. Ha disobbedito ai consigli dei medici, ha sorpreso Beppe Grillo che per non essere da meno si è precipitato a Roma. Silvio Berlusconi ha voluto incontrare personalmente Mario Draghi guidando la delegazione azzurra al secondo colloquio con il premier incaricato. È sempre lui. Di nuovo al centro della scena politica. come dimostra la ressa dei giornalisti al suo arrivo a Montecitorio. E Mario Draghi lo ringrazia apertamente. Berlusconi guida la delegazione da Draghi Il messaggio del Cavaliere è chiaro. Sì al governo Draghi. Futuro premier di un esecutivo che si fonda sull'unità per traghettare l'Italia fuori dalla crisi. Forza Italia farà la sua parte. Poche frasi. Secche. Che non lasciano spazi di ...

