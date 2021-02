Bachini, le figlie insorgono: “Da due anni non sappiamo niente di lui, una donna l’ha trasformato” (Di martedì 9 febbraio 2021) “Non sappiamo nulla di nostro padre da quasi due anni e mezzo. Si è trasformato da quando ha conosciuto una donna, diventando apatico” così Sandy e Asia, figlie dell’ex calciatore della Juventus Jonathan Bachini. Le due ragazze, ospiti di “Live Non è la D’Urso” hanno parlato del rapporto con il padre, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa proprio come fatto pochi giorni fa dai figli di Walter Zenga. “Avevamo un bel rapporto, non so cosa sia successo. Non sappiamo nemmeno se è vivo o morto, ci ha fatto molto male a livello morale, non a livello economico che non ci interessa“. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 9 febbraio 2021) “Nonnulla di nostro padre da quasi duee mezzo. Si èda quando ha conosciuto una, diventando apatico” così Sandy e Asia,dell’ex calciatore della Juventus Jonathan. Le due ragazze, ospiti di “Live Non è la D’Urso” hanno parlato del rapporto con il padre, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa proprio come fatto pochi giorni fa dai figli di Walter Zenga. “Avevamo un bel rapporto, non so cosa sia successo. Nonnemmeno se è vivo o morto, ci ha fatto molto male a livello morale, non a livello economico che non ci interessa“. SportFace.

