Ys IX | Monstrum Nox è disponibile | ecco il trailer di lancio!

Tramite comunicato stampa, NIS America ha divulgato il trailer di lancio di Ys IX: Monstrum Nox, il nuovo capitolo della trentennale serie che è ora finalmente disponibile Ys è una più che prolifica serie di Nihon Falcon, pubblicata da NIS America in occidente, che nel corso dei suoi quasi 35 anni di carriera ha ricevuto una lunga serie di capitoli principali, di cui alcuni sono stati nel tempo convertiti in remake o remastered, e addirittura un adattamento animato. Certo, non siamo ai livelli della serie di The Legend of Heroes, ma rimane moltissimi sono gli appassionati di JRPG che hanno saputo apprezzare e riconoscere il valore dei tanti capitoli che Nihon Falcom ci ha donato negli anni. Come sempre, parliamo di videogiochi piuttosto di nicchia, specialmente in un occidente che è abituato a ben altro tipo di produzioni.

