YS IX: MONSTRUM NOX disponibile da oggi (Di lunedì 8 febbraio 2021) NIS America è felice di annunciare che Ys IX: MONSTRUM Nox per PlayStation®4 è disponibile in Europa, mentre arriverà in Oceania il 12 febbraio. Le versioni per Nintendo Switch™ e PC saranno disponibili quest’estate Il famoso avventuriero Adol “the Red” Christin e il suo compagno Dogi arrivano a Balduq, una città annessa all’Impero Romunico. Mentre Adol è in prigione, incontra una misteriosa donna di nome Aprilis che lo trasforma in un MONSTRUM, un essere con doni soprannaturali e il potere di esorcizzare i mostri. Ora, Adol deve allearsi con i suoi compagni MONSTRUM per respingere le temibili minacce che emergono da una dimensione oscura chiamata Grimwald Nox, oltre a svelare i misteri della maledizione del MONSTRUM e la verità dietro i disordini all’interno di Balduq. Caratteristiche ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 8 febbraio 2021) NIS America è felice di annunciare che Ys IX:Nox per PlayStation®4 èin Europa, mentre arriverà in Oceania il 12 febbraio. Le versioni per Nintendo Switch™ e PC saranno disponibili quest’estate Il famoso avventuriero Adol “the Red” Christin e il suo compagno Dogi arrivano a Balduq, una città annessa all’Impero Romunico. Mentre Adol è in prigione, incontra una misteriosa donna di nome Aprilis che lo trasforma in un, un essere con doni soprannaturali e il potere di esorcizzare i mostri. Ora, Adol deve allearsi con i suoi compagniper respingere le temibili minacce che emergono da una dimensione oscura chiamata Grimwald Nox, oltre a svelare i misteri della maledizione dele la verità dietro i disordini all’interno di Balduq. Caratteristiche ...

