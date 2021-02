Un socio di Rudy Giuliani è stato condannato a un anno per frode

Ultime Notizie dalla rete : socio Rudy

New York, 08 feb 22:01 - (Agenzia Nova) - Il tribunale distrettuale di Manhattan ha condannato a un anno di reclusione David Correia, imprenditore della Florida e socio di Rudy Giuliani, avvocato personale dell'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Lo riferiscono i media Usa, precisando che Correia – 45enne assunto da Giuliani come consulente – è stato condannato per frode. Dovrà rimborsare i circa 43mila dollari ricevuti illegalmente.