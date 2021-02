Super Bowl Nfl, Brady trionfa con Tampa Bay (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Adnkronos) - I Tampa Bay Buccaneers hanno vinto il Super Bowl, conquistando il titolo di campioni Nfl. Nello stadio di casa, la squadra guidata dall'eterno quarterback Tom Brady ha sconfitto i Kansas City Chiefs, campioni uscenti, per 31-9. Brady, 43 anni, alla prima stagione con i Buccaneers conquista il settimo titolo della sua straordinaria carriera dopo i 6 anelli vinti con i New England Patriots. La difesa dei Buccaneers ha sopraffatto la linea offensiva dei Chiefs mentre il loro quarterback, il 25enne Patrick Mahomes, ha lottato per completare i passaggi sotto l'intensa pressione dei Buccaneer. Il 43enne Brady ha anche battuto il record per il quarterback più anziano a vincere il Super Bowl, un record che detiene dal 2019. L'allenatore dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) (Adnkronos) - IBay Buccaneers hanno vinto il, conquistando il titolo di campioni Nfl. Nello stadio di casa, la squadra guidata dall'eterno quarterback Tomha sconfitto i Kansas City Chiefs, campioni uscenti, per 31-9., 43 anni, alla prima stagione con i Buccaneers conquista il settimo titolo della sua straordinaria carriera dopo i 6 anelli vinti con i New England Patriots. La difesa dei Buccaneers ha sopraffatto la linea offensiva dei Chiefs mentre il loro quarterback, il 25enne Patrick Mahomes, ha lottato per completare i passaggi sotto l'intensa pressione dei Buccaneer. Il 43enneha anche battuto il record per il quarterback più anziano a vincere il, un record che detiene dal 2019. L'allenatore dei ...

