Solidarietà all’Elettore salviniano

(Di lunedì 8 febbraio 2021) di Lorenzo Giannotti È da questa pagina virtuale che voglio fornire tutto l’appoggio e il sostegno necessario, a cui rivolgo le più sentite raccomandazioni: evitare gesti di autolesionismo! Il momento è indubbiamente critico e tremendo, ma non è così che risolvereste la situazione. L’Elettoreè stato catechizzato e formato con pochi, ma ben precisi, capisaldi che lo indirizzano – almeno fino a pochi giorni fa – come una bussola nella strada del leghismo: i porti chiusi, tutto l’anno con particolare attenzione alle stagioni di bel tempo; prima gli italiani, con principale riferimento a quelli del nord; e un sano e robusto antieuropeismo misto a una marcata disistima per gli euroburocrati che li accompagna fin dalla culla. Ecco, proprio l’ultimo dogma ha subito un repentino e improvviso contrordine che, ...