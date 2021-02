Sgozzata in casa, c'è un buco di 15 minuti (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alle 5,45 la figlia e l'ex marito hanno lasciato la casa, alle 6 l'allarme dato dall'amica di famiglia che era rimasta a dormire nell'abitazione Leggi su quotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Alle 5,45 la figlia e l'ex marito hanno lasciato la, alle 6 l'allarme dato dall'amica di famiglia che era rimasta a dormire nell'abitazione

infoitinterno : Ilenia Fabbri sgozzata in casa: un giallo senza risposte - infoitinterno : Il giallo della donna sgozzata in casa a Faenza - travan28 : Il giallo della donna sgozzata in casa a Faenza - ilcirotano : Il giallo della donna sgozzata in casa a Faenza - - sara_grimaldi : Il giallo della donna sgozzata in casa a Faenza - AGI - Agenzia Italia -