Sabatini: 'Roma il top nella mia vita. Dzeko? Deve tornare capitano' (Di martedì 9 febbraio 2021) Roma - Walter Sabatini non si stanca mai di parlare dei suoi cinque anni alla Roma, che gli sono rimasti nel cuore nonostante il rapporto con i giallorossi si sia interrotto, ormai, nel 2016: " Il ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 9 febbraio 2021)- Walternon si stanca mai di parlare dei suoi cinque anni alla, che gli sono rimasti nel cuore nonostante il rapporto con i giallorossi si sia interrotto, ormai, nel 2016: " Il ...

TuttoMercatoWeb : Il retroscena di Sabatini: 'Massara il Salah dei dirigenti. Ecco perché la Roma lo ha mandato via' - infoitsport : Retroscena Cuadrado, Sabatini: 'Dovrei denunciare un allenatore, la Roma lo sa' - VoceGiallorossa : ??? Accadde oggi - Sabatini: 'Per fortuna ho fatto meno errori di altri'. @OfficialRadja: 'Odio la Juve perché vince… - ASR192711 : RT @alcircomassimo: Avete mancato l'appuntamento con #AlCircoMassimo? ?? Su YouTube potete rivedere la puntata e riascoltare l'intervista a… - JonathanBatt11 : RT @TuttoMercatoWeb: Il retroscena di Sabatini: 'Massara il Salah dei dirigenti. Ecco perché la Roma lo ha mandato via' -