Ricoverata in ospedale per presunto Covid muore invece per leucemia acuta (Di lunedì 8 febbraio 2021) Pensava fosse Covid, ma per Grazia Pino di 47 anni il responso è stato terribile e ben peggiore. Giovedì i funerali a Oriago Era stata Ricoverata in ospedale per febbre e forti dolori, la famiglia pesava fosse Covid, ma per Grazia Pino la diagnosi è stata peggiore e la morte l’ha colta dopo pochi mesi L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 8 febbraio 2021) Pensava fosse, ma per Grazia Pino di 47 anni il responso è stato terribile e ben peggiore. Giovedì i funerali a Oriago Era statainper febbre e forti dolori, la famiglia pesava fosse, ma per Grazia Pino la diagnosi è stata peggiore e la morte l’ha colta dopo pochi mesi L'articolo proviene da YesLife.it.

