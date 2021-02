Riapertura piscine e palestre: il documento con le regole (Di lunedì 8 febbraio 2021) Lezioni singole in palestra, 10 metri quadri in piscina: il parere del Cts sul nuovo protocollo dello sport. La decisione sarà presa nel prossimo Dpcm Leggi su corriere (Di lunedì 8 febbraio 2021) Lezioni singole in palestra, 10 metri quadri in piscina: il parere del Cts sul nuovo protocollo dello sport. La decisione sarà presa nel prossimo Dpcm

LenzReuven : RT @Corriere: Lo sport e le regole per ripartire: lezioni personali in palestra, 10 metri quadri in piscina La bozza - a42nno : RT @Corriere: Lo sport e le regole per ripartire: lezioni personali in palestra, 10 metri quadri in piscina La bozza - davydunz : RT @networkpn: Corriere - Homepage Riapertura piscine e palestre: il documento con le regole ? #News #NetworkPN ? ?? APRI ( - Corriere : Lo sport e le regole per ripartire: lezioni personali in palestra, 10 metri quadri in piscina La bozza - networkpn : Corriere - Homepage Riapertura piscine e palestre: il documento con le regole ? #News #NetworkPN ? ?? APRI (… -