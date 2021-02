Pozzuoli: sanzionate 59 persone per una festa di 18 anni (Di lunedì 8 febbraio 2021) Pozzuoli: Identificate e sanzionate 59 persone, tra invitati e organizzatori. Era in corso una festa per un compleanno di 18 anni in un Hotel. Venerdì sera gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Giambattista Pergolesi a Pozzuoli per una segnalazione Leggi su 2anews (Di lunedì 8 febbraio 2021): Identificate e59, tra invitati e organizzatori. Era in corso unaper un compleanno di 18in un Hotel. Venerdì sera gli agenti del Commissariato di, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Giambattista Pergolesi aper una segnalazione

AlbertoNisolini : Festa abusiva in un Hotel a Pozzuoli: sanzionate 59 persone e denunciati titolare e gestore - GoldelNapoli : Pozzuoli: festa abusiva in un hotel. Sanzionate 59 persone e denunciati titolare e gestore - Torrechannelit : Pozzuoli – Festa abusiva in un hotel. Sanzionate 59 persone e denunciati titolare e gestore - CronacaFlegrea : Festa abusiva in un Hotel a Pozzuoli: sanzionate 59 persone e denunciati titolare e gestore - RedazioneTvcity : Pozzuoli: festa abusiva in un hotel. Sanzionate 59 persone - -