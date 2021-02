Parlava di rispetto e ha ucciso Piera Napoli a coltellate: tre bambini restano soli (Di lunedì 8 febbraio 2021) Un altro femminicidio, un’altra famiglia spezzata per sempre e tre bambini che non rivedranno più la madre e il padre. Ci sono tre bambini che improvvisamente hanno perso la madre e il padre. Lei perché è stata uccisa dal marito, lui perché passerà tantissimi anni in carcere a scontare la peggiore delle condanne: femminicidio. Un’altra famiglia spezzata da un uomo geloso che non accettava evidentemente la fama della sua consorte, cantante neomelodica, e migliaia di fan, femmine e maschi. Chi li conosce racconta di continue liti in quella casa, fino al drammatico epilogo. Annunciato. Sì, perché tutti in famiglia sapevano di quel rapporto ormai deteriorato, ma guai a dire a Piera di lasciare casa, lei restava col marito perché i suoi figli amavano sia lei che il padre, non voleva separarsi, ha preferito rischiare di ... Leggi su chenews (Di lunedì 8 febbraio 2021) Un altro femminicidio, un’altra famiglia spezzata per sempre e treche non rivedranno più la madre e il padre. Ci sono treche improvvisamente hanno perso la madre e il padre. Lei perché è stata uccisa dal marito, lui perché passerà tantissimi anni in carcere a scontare la peggiore delle condanne: femminicidio. Un’altra famiglia spezzata da un uomo geloso che non accettava evidentemente la fama della sua consorte, cantante neomelodica, e migliaia di fan, femmine e maschi. Chi li conosce racconta di continue liti in quella casa, fino al drammatico epilogo. Annunciato. Sì, perché tutti in famiglia sapevano di quel rapporto ormai deteriorato, ma guai a dire adi lasciare casa, lei restava col marito perché i suoi figli amavano sia lei che il padre, non voleva separarsi, ha preferito rischiare di ...

