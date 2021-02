Palestre e piscine, ecco le regole per la riapertura (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dieci metri quadri per persona in piscina, in palestra solo lezioni individuali e docce vietate. Sono tra le regole principali proposte dal Ministero dello Sport e validate dal Comitato tecnico scientifico per poter riaprire le strutture chiuse da mesi per l’emergenza Covid. Un fronte sul quale dovrà decidere il nuovo Governo. Nel documento scienziati e tecnici esprimono “molta preoccupazione, in questa fase dell’epidemia sostenuta” per “il riscontro potenziale di aggregazioni tra persone all’interno degli impianti sportivi, soprattutto in ambienti chiusi e confinati”, ma il Cts “ritiene particolarmente importante il ritorno alla fruizione delle attività fisiche, soprattutto nei soggetti in età evolutiva e negli individui con patologie croniche e negli anziani, nei quali il benessere psico-fisico acquisisce una dimensione fondamentale sullo stato di salute”. La ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dieci metri quadri per persona in piscina, in palestra solo lezioni individuali e docce vietate. Sono tra leprincipali proposte dal Ministero dello Sport e validate dal Comitato tecnico scientifico per poter riaprire le strutture chiuse da mesi per l’emergenza Covid. Un fronte sul quale dovrà decidere il nuovo Governo. Nel documento scienziati e tecnici esprimono “molta preoccupazione, in questa fase dell’epidemia sostenuta” per “il riscontro potenziale di aggregazioni tra persone all’interno degli impianti sportivi, soprattutto in ambienti chiusi e confinati”, ma il Cts “ritiene particolarmente importante il ritorno alla fruizione delle attività fisiche, soprattutto nei soggetti in età evolutiva e negli individui con patologie croniche e negli anziani, nei quali il benessere psico-fisico acquisisce una dimensione fondamentale sullo stato di salute”. La ...

