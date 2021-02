Noury (Amnesty): “Sedie vuote a Sanremo? Riempiamole con sagome di Zaki” (Di lunedì 8 febbraio 2021) BOLOGNA – “Data l’assenza di pubblico, sarebbe possibile riempire alcune poltrone con le sagome di Patrick Zaki?”. È la proposta di Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, fatta direttamente su Twitter a Riccardo Laganà, consigliere di amministrazione della Rai e che, sempre con un tweet, ‘fa sua’ l’idea di Noury. Leggi su dire (Di lunedì 8 febbraio 2021) BOLOGNA – “Data l’assenza di pubblico, sarebbe possibile riempire alcune poltrone con le sagome di Patrick Zaki?”. È la proposta di Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, fatta direttamente su Twitter a Riccardo Laganà, consigliere di amministrazione della Rai e che, sempre con un tweet, ‘fa sua’ l’idea di Noury.

La posizione di Amnesty Più cauto invece, sulla proposta avanzata anche attraverso una petizione popolare, Riccardo Noury di Amnesty International. Della cittadinanza italiana "va valutata l'...

La Rai organizza su Radio1 una staffetta dalle 12 a mezzanotte sotto il segno di 'Voci x Patrick', con fra gli altri Riccardo Noury (Amnesty), la cantante Grazia di Michele, Beppe Giulietti (Fnsi) e ...

