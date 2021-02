NBA 2020-2021, Derrick Rose torna ai New York Knicks (Di lunedì 8 febbraio 2021) E’ ufficiale il ritorno di Derrick Rose ai New York Knicks. La franchigia della Grande Mela ha acquisito la point guard statunitense in cambio di Dennis Smith Jr. e una scelta al secondo giro del draft 2021. Rose aveva già vestito la maglia dei Knicks nella stagione 2016-2017, quando era stato preso, sempre via trade, dai Chicago Bulls. Stavolta D-Rose, nella Grande Mela, troverà il suo storico mentore Tom Thibodeau, sotto la cui guida, ai tempi dei Chicago Bulls, aveva vinto il premio di MVP nella stagione 2010-2011. I molteplici infortuni di cui è stato vittima nel corso degli anni, hanno impedito a Derrick Rose di continuare a giocare sui livelli dell’annata sopraccitata. Tuttavia, l’atleta nativo dell’Illinois ha ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) E’ ufficiale il ritorno diai New. La franchigia della Grande Mela ha acquisito la point guard statunitense in cambio di Dennis Smith Jr. e una scelta al secondo giro del draftaveva già vestito la maglia deinella stagione 2016-2017, quando era stato preso, sempre via trade, dai Chicago Bulls. Stavolta D-, nella Grande Mela, troverà il suo storico mentore Tom Thibodeau, sotto la cui guida, ai tempi dei Chicago Bulls, aveva vinto il premio di MVP nella stagione 2010-2011. I molteplici infortuni di cui è stato vittima nel corso degli anni, hanno impedito adi continuare a giocare sui livelli dell’annata sopraccitata. Tuttavia, l’atleta nativo dell’Illinois ha ...

E' ufficiale il ritorno di Derrick Rose ai New York Knicks. La franchigia della Grande Mela ha acquisito la point guard statunitense in cambio di Dennis Smith Jr. e una scelta al secondo giro del draf ...

