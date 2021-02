Nastri d’Argento 2021 | Rosi e Guadagnino premiati

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 8 febbraio 2021) I primia Gianfrancoper Notturno, film candidato all’Oscar, e a Lucaper Salvatore – Shoemaker of Dreams, presenti all’ultima Mostra di Venezia. Perchè iinternazionali a Gianfrancoe Luca? “Con due film molto diversi,hanno conquistato l’attenzione della stampa e di un pubblico internazionale – si legge in una nota del Direttivo dei, viaggiando nel mondo in una stagione difficile che ha spento gli schermi anche nei Festival e con il loro sguardo rappresentano ancora una volta un’eccellenza che, in uno stile narrativo e con un taglio completamente diverso, valorizza il talento ...