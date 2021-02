Napoli, rinnovo Hysaj: chiusa la trattativa, addio a fine stagione (Di lunedì 8 febbraio 2021) Elseid Hysaj lascerà il Napoli al termine della stagione. Lo ha affermato il suo agente anticipando l’addio a parametro zero del suo assistito L’agente di Elseid Hysaj, Mario Giuffredi, a RadioPuntoNuovo ha annuncia che le trattative per il rinnovo con il Napoli sono chiuse. Il difensore albanese, quindi, a fine stagione ascerà il Napoli a parametro zero dopo sei stagioni in azzurro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Elseidlascerà ilal termine della. Lo ha affermato il suo agente anticipando l’a parametro zero del suo assistito L’agente di Elseid, Mario Giuffredi, a RadioPuntoNuovo ha annuncia che le trattative per ilcon ilsono chiuse. Il difensore albanese, quindi, aascerà ila parametro zero dopo sei stagioni in azzurro. Leggi su Calcionews24.com

claudioruss : L'agente di Elseid #Hysaj a @radiopuntonuovo annuncia che le trattative per il rinnovo con il #Napoli sono chiuse,… - Rinaldi_euro : Quindi se non erro a primavera non si voterà per il rinnovo dei sindaci a Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e r… - Davide1926___ : RT @BombeDiVlad: ??? '#Hysaj non rinnoverà, ci siamo messi l'anima in pace' ??? Le parole dell'agente del terzino del #Napoli ????? #LBDV #LeB… - 100x100Napoli : 'Mario Rui? Vedremo se il terzino del Napoli tra due tre anni sarà più forte di lui' - BombeDiVlad : ??? '#Hysaj non rinnoverà, ci siamo messi l'anima in pace' ??? Le parole dell'agente del terzino del #Napoli ?????… -