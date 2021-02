Monopattino | casco obbligatorio | Tar toscana annulla ordinanza Nardella

(Di lunedì 8 febbraio 2021) I generici riferimenti al potere dicontingibile ed urgente non valgono da soli a qualificare la natura dell'atto in quanto non trovano alcun riscontro in una concreta ed effettiva situazione di emergenza locale, afferma il Tar

TgrRai : Genova, donna in monopattino travolta e uccisa da un Tir. La 34enne indossava un casco da motociclista e l'autista… - luponzi : RT @TgrRai: Genova, donna in monopattino travolta e uccisa da un Tir. La 34enne indossava un casco da motociclista e l'autista è risultato… - fontanabuona : Uccisa sul monopattino a 34 anni; Federica Picasso aveva il casco - lucainge_tweet : Uccisa sul monopattino a 34 anni; Federica Picasso aveva il casco - tigullio_tweet : Uccisa sul monopattino a 34 anni; Federica Picasso aveva il casco -

Ultime Notizie dalla rete : Monopattino casco

...ha annullato l'ordinanza del sindaco di Firenze Dario Nardella sull'obbligo di utilizzo del... Al di là della decisione del TAR cosa consigliate a chi usa il? Consigliamo di non ......del Tar sul ricorso delle società che gestiscono il servizio di noleggio è arrivata e i giudici hanno deciso di annullare l'ordinanza con cui il Comune aveva disposto l'obbligo di indossare il...Ha suscitato cordoglio, ma anche un seguito di polemiche l’incidente avvenuto questa mattina in via Monticelli a Genova. Una donna di 35 anni, Federica Picasso, viaggiava in monopattino quando, per mo ...La vittima, che viaggiava sul monopattino, è Federica Picasso: aveva appena accompagnato i figli a scuola. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti ...