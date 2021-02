Milan e Napoli vogliono un attaccante | duello per il talento sengalese

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Il mercato non si spegne mai, e cosi per la prossima estate si prepara un nuovoche vedrà protagonisteguardano al futuro. Mentre la sessione di calciomercato invernale è chiusa da qualche giorno ed il campionato è ormai entrato nel vivo, entrambe guardano alla prossima estate per provare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ZZiliani : Sta giocando con molte assenze il #Napoli, ma lo hanno fatto anche club come il #Milan (con una rosa meno nutrita)… - Pdv90158654 : @el__cantero @jo19N26 Sta dicendo altro. Sta dicendo che oggi sei quello che comunichi. Nonostante il Napoli abbia… - FrancoMater2 : @SaxSan2 @Chiariello_CS Hai fallito contro lo #Spezia, il #Torino, il #Milan, il #Verona e contro la piemontese in… - infoitsport : Calciomercato Milan, testa a testa col Napoli per il bomber - ArmandoRoma2 : @Alessan25709324 @eddajesu Di contro, nel 2012/2013 abbiamo battuto Milan, Napoli, Juventus e Inter, ma ciononostan… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Napoli

Non sono d'accordo con chi metteva la Roma settima o ottava, la Roma è forte e non è inferiore a, Lazio o Atalanta. Ma sta rispettando le aspettative'. De Rossi ha poi commentato l'...L'ex dirigente die Inter Marco Fassone è intervenuto sulle frequenze di Radio Marte per parlare del futuro di Gennaro Gattuso , attuale tecnico del: 'Ritengo che Gattuso sia una persona capace e ...Nessun giocatore del Napoli è carismatico, a differenza di tutte le altre big del campionato. C’è il Milan che ha Ibrahimovic, la Juve Cristiano Ronaldo, la Lazio Immobile, l’Inter Lukaku. Gli azzurri ...Marco Fassone, ex dirigente del Milan, ha parlato delle critiche rivolta dall’ambiente napoletano a Rino Gattuso. Ecco le sue dichiarazioni Marco Fassone ha parlato a Radio Marte della situazione di R ...