Migranti, 422 sbarchi ad Augusta. FdI: “Il governo Draghi adotterà la linea di Salvini o di Boldrini?” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nella notte 422 ad Augusta, in provincia di Siracusa; nella mattinata 32 a Bolavino, in provincia di Reggio Calabria. Non danno tregua gli sbarchi di Migranti sulle coste italiane, mentre i sindaci delle città più coinvolte chiedono al governo che verrà chiarezza e di non essere lasciati soli. Il tema degli sbarchi dei Migranti genera grande incertezza, perché come ha sottolineato FdI ci si domanda se “nel governo Draghi prevarrà la linea Boldrini o la linea Salvini“. Una cosa è certa, il partito – ha assicurato Giorgia Meloni – continuerà a considerarla una priorità e a portare in Parlamento le proprie proposte. Prima fra tutte il blocco navale. Gli ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Nella notte 422 ad, in provincia di Siracusa; nella mattinata 32 a Bolavino, in provincia di Reggio Calabria. Non danno tregua glidisulle coste italiane, mentre i sindaci delle città più coinvolte chiedono alche verrà chiarezza e di non essere lasciati soli. Il tema deglideigenera grande incertezza, perché come ha sottoto FdI ci si domanda se “nelprevarrà lao la“. Una cosa è certa, il partito – ha assicurato Giorgia Meloni – continuerà a considerarla una priorità e a portare in Parlamento le proprie proposte. Prima fra tutte il blocco navale. Gli ...

LegaSalvini : 422 MIGRANTI A BORDO, 8 COL COVID: LA OCEAN VIKING ANDRÀ AD AUGUSTA - LegaSalvini : MIGRANTI: AUTORIZZATO LO SBARCO NEL PORTO DI AUGUSTA PER L'OCEAN VIKING, 422 PERSONE A BORDO - fattoquotidiano : Il silenzio di Salvini dopo lo sbarco della Ocean Viking con 422 migranti. Dopo il sì a Draghi per la Lega sul tema… - Noovyis : (Il silenzio di Salvini dopo lo sbarco della Ocean Viking con 422 migranti. Dopo il sì a Draghi per la Lega sul tem… - Giuly0013 : RT @fattoquotidiano: Il silenzio di Salvini dopo lo sbarco della Ocean Viking con 422 migranti. Dopo il sì a Draghi per la Lega sul tema “s… -