Lost and Found: Gina Rodriguez e Zachary Levi star della commedia di Steve Pink (Di martedì 9 febbraio 2021) Saranno Gina Rodriguez e Zachary Levi i protagonisti della commedia intitolata Lost and Found, ispirata ai film degli anni '80. Gina Rodriguez e Zachary Levi saranno i protagonisti di Lost and Found, una nuova commedia prodotta da Amazon Studios che verrà diretta da Steve Pink. Il progetto, per ora, non ha una data prevista per il debutto e non è stato svelato quando inizieranno le riprese. Lost and Found è stato scritto da Steve Pink (Hot Tube Machine) e Jeff Morris e racconterà la storia di una giovane determinata, che lavora come ...

