LIVE Australian Open, risultati 8 febbraio in DIRETTA: avanti Giorgi ed Errani, out Mager e Travaglia. In campo Sinner, finiti i match femminili (Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI SARA Errani LA CRONACA DELLA VITTORIA DI CAMILA Giorgi LA SCONFITTA DI STEFANO Travaglia LA SCONFITTA DI GIANLUCA Mager GLI HIGHLIGHTS DI CAMILA Giorgi GLI HIGHLIGHTS DI SARA Errani 11.40 Ce la fa Diego Schwartzman: l’argentino, numero 9 del seeding, batte per 7-6(3) 6-4 2-6 6-2 lo svedese Elias Ymer; ok anche Nick Kyrgios, che torna sui campi di casa con un triplo 6-4 sul portoghese Franco Ferreira Silva. La kazaka Elena Rybakina rimonta la russa Vera Zvonareva (4-6 6-4 6-4), mentre la bielorussa Aryna Sabalenka si libera senza problemi della slovacca Viktoria Kuzmova (6-0 6-4). 11.05 Il canadese Felix Auger-Aliassime batte il teutonico Cedric-Marcel Stebe per 6-2 6-4 6-2, mentre ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DI SARALA CRONACA DELLA VITTORIA DI CAMILALA SCONFITTA DI STEFANOLA SCONFITTA DI GIANLUCAGLI HIGHLIGHTS DI CAMILAGLI HIGHLIGHTS DI SARA11.40 Ce la fa Diego Schwartzman: l’argentino, numero 9 del seeding, batte per 7-6(3) 6-4 2-6 6-2 lo svedese Elias Ymer; ok anche Nick Kyrgios, che torna sui campi di casa con un triplo 6-4 sul portoghese Franco Ferreira Silva. La kazaka Elena Rybakina rimonta la russa Vera Zvonareva (4-6 6-4 6-4), mentre la bielorussa Aryna Sabalenka si libera senza problemi della slovacca Viktoria Kuzmova (6-0 6-4). 11.05 Il canadese Felix Auger-Aliassime batte il teutonico Cedric-Marcel Stebe per 6-2 6-4 6-2, mentre ...

