Lazio, Luis Alberto: “Messi o CR7? Rispondo così. Ecco la mia top 11. I litigi con Radu…” (Di lunedì 8 febbraio 2021) "Nella storia del calcio mi sono sempre ispirato a Valerón e Riquelme, due grandi numeri dieci. In Italia ho amato Del Piero, ma Pirlo era una cosa pazzesca. Sembrava non avesse nulla, invece aveva tutto. Come Xavi. Facevano quello che volevano".Parola di Luis Alberto. Diversi sono stati i temi trattati dal centrocampista della Lazio che, ospite in casa Autogol, si è raccontato in una lunga intervista: dalle prestazioni offerte fin qui da Juventus e Inter, alla sua top 11 per quanto concerne il campionato di Serie A. Ma non solo...JUVE, INTER E NON SOLO - "La Juve di Pirlo? Gli manca ancora qualcosa. Da qualche settimana funziona meglio. Tutti dicevano che fosse morta, ma chi capisce di calcio non lo ha mai sostenuto. È la squadra favorita per lo scudetto. Tra le big chi mi ha impressionato? L’Inter è forte, l’Atalanta la conosciamo. ... Leggi su mediagol (Di lunedì 8 febbraio 2021) "Nella storia del calcio mi sono sempre ispirato a Valerón e Riquelme, due grandi numeri dieci. In Italia ho amato Del Piero, ma Pirlo era una cosa pazzesca. Sembrava non avesse nulla, invece aveva tutto. Come Xavi. Facevano quello che volevano".Parola di. Diversi sono stati i temi trattati dal centrocampista dellache, ospite in casa Autogol, si è raccontato in una lunga intervista: dalle prestazioni offerte fin qui da Juventus e Inter, alla sua top 11 per quanto concerne il campionato di Serie A. Ma non solo...JUVE, INTER E NON SOLO - "La Juve di Pirlo? Gli manca ancora qualcosa. Da qualche settimana funziona meglio. Tutti dicevano che fosse morta, ma chi capisce di calcio non lo ha mai sostenuto. È la squadra favorita per lo scudetto. Tra le big chi mi ha impressionato? L’Inter è forte, l’Atalanta la conosciamo. ...

