Jeep - Al Superbowl lo spot con Bruce Springsteen - VIDEO (Di lunedì 8 febbraio 2021) La Jeep ha scelto Bruce Springsteen come testimonial dello spot trasmesso durante il Superbowl 2021. L'evento sportivo, uno dei più seguiti a livello globale, costituisce un palcoscenico d'eccezione per le Case, che ogni anno lavorano per stupire e catturare l'attenzione di milioni di spettatori con VIDEO particolari. Nonostante il netto calo dell'impegno economico del settore automobilistico a causa della crisi causata dall'emergenza sanitaria, il neonato gruppo Stellantis ha comunque sfruttato la cornice dell'evento per lanciare la propria campagna, denominata "The Middle". Un monologo esclusivo. Bruce Springsteen non aveva mai recitato in uno spot televisivo e la sua presenza non è legata, come si potrebbe pensare, a una canzone, ...

