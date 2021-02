In Myanmar il popolo contro i generali, che minacciano di reagire (Di lunedì 8 febbraio 2021) Con l’intensificarsi delle proteste, che ormai stanno assumendo i contorni di una vera e propria rivolta popolare di piazza, oggi sono arrivate puntuali le minacce dei militari, di nuovo al potere in Myanmar dopo il Golpe di lunedì scorso: “se la gente non rientra nelle case, non esiteremo ad usare la forza” hanno detto. La giornata è stata contrassegnata da una vera e propria escalation di tensione, fin dalle prime ore del mattino, mentre si teme ormai che la reazione dei generali sfoci in un bagno di sangue. In testa ai cortei di protesta nella principale città del Paese, Yangon, si sono visti oggi sfilare anche i monaci vestiti con le caratteristiche tuniche color zafferano, in prima linea insieme a lavoratori e studenti. Hanno sventolato bandiere buddiste multicolori, accanto a bandiere rosse del colore della Lega nazionale per la democrazia di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Con l’intensificarsi delle proteste, che ormai stanno assumendo i contorni di una vera e propria rivolta popolare di piazza, oggi sono arrivate puntuali le minacce dei militari, di nuovo al potere indopo il Golpe di lunedì scorso: “se la gente non rientra nelle case, non esiteremo ad usare la forza” hanno detto. La giornata è stata contrassegnata da una vera e propria escalation di tensione, fin dalle prime ore del mattino, mentre si teme ormai che la reazione deisfoci in un bagno di sangue. In testa ai cortei di protesta nella principale città del Paese, Yangon, si sono visti oggi sfilare anche i monaci vestiti con le caratteristiche tuniche color zafferano, in prima linea insieme a lavoratori e studenti. Hanno sventolato bandiere buddiste multicolori, accanto a bandiere rosse del colore della Lega nazionale per la democrazia di ...

