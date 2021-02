Il Governo Draghi prende forma: ecco i nodi da sciogliere su squadra, programma e durata (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il premier incaricato dovrebbe sottoporre ai gruppi prima una piattaforma programmatica sulla quale costruire la squadra. L’obiettivo cardine sarà la coesione sociale. Conte si chiama fuori, per i dicasteri avanza l’ipotesi dei tecnici d’area. Prima urgenza: sì o no agli spostamenti tra regioni il 15 febbraio Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il premier incaricato dovrebbe sottoporre ai gruppi prima una piattatica sulla quale costruire la. L’obiettivo cardine sarà la coesione sociale. Conte si chiama fuori, per i dicasteri avanza l’ipotesi dei tecnici d’area. Prima urgenza: sì o no agli spostamenti tra regioni il 15 febbraio

borghi_claudio : @sbonaccini Per un No euro passare da un INCOMPETENTE a Draghi è un passo in avanti. Ma lo è per chiunque. Il vostr… - petergomezblog : #Conte a parlamentari M5s: “Non voglio entrare al governo, ma voltare le spalle a Draghi è come voltarle al Paese”… - borghi_claudio : E adesso? Lo volevamo tutti... Conte si tira fuori: 'Draghi interlocutore serio ma non entro nel governo' - italianfirst2 : RT @ChiodiDonatella: #GADLERNER: COMMISSARIAMENTO DELLA #DEMOCRAZIA PARLAMENTARE CON #SALVINI AL #GOVERNO Piagnucola il #radicalchic Ignor… - assaloni : RT @censore_: Qualcuno ricordi,all'intronato zingaro,che la #lega ha il doppio dei voti del #pd: alla camera e al senato! #Salvini non ha m… -