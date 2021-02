H E R | i Nidi D’Arac ed il suo nuovo progetto musicale

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Ho conosciuto H.E.R. quando era un violinista neiche vennero al Roxy Bar. Mi colpì per la sua teatralità, tanto che in quella puntata gli chiesi di suonare il violino con Bobby Solo. L’ho ritrovata per caso, con una identità femminile, quando mi sono interessato a “questa” H.E.R. che ha vinto sia Musicultura che il Premio Amnesty con il brano “Il Mondo Non Cambia Mai”. Così mi sono collegato con lei il martedì sera durante la diretta di WE HAVE A DREAM. Ecco il video integrale che con anche il clip ufficiale del brano. Ecco la bio di H.E.R. Erma Pia Castriota in arte H.E.R. nasce in Puglia, si diploma in violino al Conservatorio di Musica e in scenografia all’Accademia di Belle Arti nel 1993 debuttando l’anno seguente a teatro come compositrice firmando le musiche per “La bottega del caffè” con Leopoldo Mastelloni e per i ...