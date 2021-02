GF Vip, Tommaso e Giulia ai ferri corti: è bagarre nella Casa (Di lunedì 8 febbraio 2021) La coppia composta da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli continua a far discutere. Ma al Grande Fratello Vip tiene banco il difficile rapporto tra la ragazza e l’ex amico Tommaso Zorzi. Parte della Casa sembra essersi schierata contro la Salemi e in salone esplode la bagarre. Dallo studio interviene anche Alfonso Signorini. Giulia Salemi in crisi, tra amore e amicizia I tormenti di Giulia Salemi al Grande Fratello Vip sono al centro del nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip. La concorrente, nel corso degli ultimi giorni, ha manifestato segnali di crisi con Pierpaolo Pretelli: battibecchi che, se non hanno minato la loro love story, certamente ci sono andati vicino. Oltre alle sofferenze d’amore, la Salemi sta facendo i conti anche con un’altra grana: la rottura dell’amicizia ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) La coppia composta daSalemi e Pierpaolo Pretelli continua a far discutere. Ma al Grande Fratello Vip tiene banco il difficile rapporto tra la ragazza e l’ex amicoZorzi. Parte dellasembra essersi schierata contro la Salemi e in salone esplode la. Dallo studio interviene anche Alfonso Signorini.Salemi in crisi, tra amore e amicizia I tormenti diSalemi al Grande Fratello Vip sono al centro del nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip. La concorrente, nel corso degli ultimi giorni, ha manifestato segnali di crisi con Pierpaolo Pretelli: battibecchi che, se non hanno minato la loro love story, certamente ci sono andati vicino. Oltre alle sofferenze d’amore, la Salemi sta facendo i conti anche con un’altra grana: la rottura dell’amicizia ...

