GF Vip | Alda D’Eusanio su Anna Oxa | “Che brava | ma è caduta in depressione? E’ sparita | non si vede più”

(Di lunedì 8 febbraio 2021) I vari scivoloni dial Grande Fratello Vip 5 E’ passata poco più di una settimana dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 5 e giàne ha dette di cotte e di crude. Dopo nemmeno 24 ore la giornalista mentre stava cenando con gli altri inquilini si è lasciata sfuggire un termine razzista che ha sollevato un polverone sul web e non solo. Una cosa simile era acmesi prima con Fausto Leali che aveva dato del neg*o ad Enock. In quell’occasione il cantautore venne espulso dal reality show di Canale 5, mentre la 70enne ha avuto un trattamento differente. Infatti, Alfonso Signorini ha aperto un televoto se far rimanere o no in casa la donna. L’esito è andato a favore della gieffina. Ma la sua permanenza nel loft di Cinecittà è sempre sul filo del rasoio visto che ...

GrandeFratello : Il televoto di 'Grande Fratello Vip' che vedeva coinvolte Alda D'Eusanio e Samantha De Grenet è stato annullato a c… - trash_italiano : ?? Alda D’Eusanio espulsa dal Grande Fratello Vip con effetto immediato: decisione di Mediaset. #GFVIP - QuiMediaset_it : Mediaset fa espellere Alda D’Eusanio da Grande Fratello Vip #GfVip - infoitcultura : Alda D’Eusanio, ancora guai dopo GF Vip: altra querela dopo la squalifica - tempoweb : Dopo la #pausini anche #aragozzini querela #AldaDEusanio #GFVIP5 @GF_diretta @giadinagrisu -

D'Eusanio è fuori dal GF. La giornalista e opinionista, ultima vippona a varcare la porta rossa della Casa, è stata squalificata pochi giorni dopo il suo ingresso. Dopo, tra l'altro, essere ...Nuovi guai per l'ex gieffina, rimasta in casa poco più di 1 settimana. Tra i tanti scivoloni fatti nella casa del GFD'Eusanio ha mosso un'accusa pesante anche ad Adriano Aragozzini . La giornalista ha dichiarato che il produttore avrebbe "distrutto Mia Martini ". Ovviamente l'uomo non l'ha presa bene e a ...Adriano Aragozzini come Laura Pausini: querela Alda D'Eusanio, la concorrente espulsa sabato per le pesanti illazioni su Paolo Carta, il marito ...Non è un bel periodo per Alda D'Eusanio, dopo la squalifica dal GF Vip per le dichiarazioni su Laura Pausini e il marito Paolo Carta, ora deve affrontare un'altra querela ...