GameStop non è solo speculazione. L’avvertimento dell’Atlantic Council (Di lunedì 8 febbraio 2021) C’è da riflettere a guardare in controluce il caso GameStop. Stavolta potrebbe non essere la solita bolla speculativa, che gonfia un titolo sul mercato fino a farlo scoppiare. Forse stavolta il sistema finanziario americano ha rivelato pericolose falle che rischiano di diventare terreno fertile per chi, la finanza statunitense, la vuole minare dal profondo, facendone emergere tutta la sua vulnerabilità. Non è tanto un titolo esploso del 1.600% nel solo mese di gennaio, ma è il come e perché che deve far riflettere chi di dovere, Joe Biden in primis. Il punto è questo: il caso di Borsa sul più grande distributore di videogame al mondo è opera di investitori amatoriali, cioè non di professione, a loro volta travolti da un’ondata di disinformazione. Sfuggita letteralmente dal controllo. Per questo, gli Stati Uniti e più in generale l’Occidente, hanno un ... Leggi su formiche (Di lunedì 8 febbraio 2021) C’è da riflettere a guardare in controluce il caso. Stavolta potrebbe non essere la solita bolla speculativa, che gonfia un titolo sul mercato fino a farlo scoppiare. Forse stavolta il sistema finanziario americano ha rivelato pericolose falle che rischiano di diventare terreno fertile per chi, la finanza statunitense, la vuole minare dal profondo, facendone emergere tutta la sua vulnerabilità. Non è tanto un titolo esploso del 1.600% nelmese di gennaio, ma è il come e perché che deve far riflettere chi di dovere, Joe Biden in primis. Il punto è questo: il caso di Borsa sul più grande distributore di videogame al mondo è opera di investitori amatoriali, cioè non di professione, a loro volta travolti da un’ondata di disinformazione. Sfuggita letteralmente dal controllo. Per questo, gli Stati Uniti e più in generale l’Occidente, hanno un ...

mrosatizenit : RT @ZENIT_SGR: Il caso #GameStop non dovrebbe avere ripercussioni sul mercato azionario. Negli #USA in fase di approvazione il pacchetto di… - ZENIT_SGR : Il caso #GameStop non dovrebbe avere ripercussioni sul mercato azionario. Negli #USA in fase di approvazione il pac… - different_happy : RT @leopoldogasbarr: Dopo l’attacco a Capitol Hill neanche la finanza sembra non resistere agli attacchi populisti provenienti dai social?… - lecriptovalute : RT “ La finanza tradizionale è un relitto, e la saga GameStop non è altro che un preludio a ciò che accadrà: la ver… - giornalettismo : Così #Reddit ha fatto all-in su uno spot al #SuperBowl . E non poteva essere diversamente, visto il suo grande su… -

Ultime Notizie dalla rete : GameStop non GameStop: quando le azioni portano Reddit al SuperBowl

...dalla nostra community la scorsa settimana è che gli sfavoriti possono ottenere qualsiasi cosa quando si uniscono intorno a un'idea comune " Sembra quindi che la questione GameStop Reddit non tenda a ...

Super Bowl, Buccaneers - Chiefs 31 - 9 Tom Brady vince il suo settimo titolo

... protagonista dei raid di massa in Borsa sul titolo GameStop. Curiosi anche i 5 secondi acquistati ... Gli spot nelle grandi partite sono carissimi e noi non potevamo comprarne uno". Lunghissima la lista ...

'Non ci sarà una GameStop italiana, da noi non funzionerebbe' AGI - Agenzia Italia Nessuno ha la risposta

Buongiorno Caro Utente: Ogni Lunedì alle ore 17:00 verrà trasmessa una Live di " Borsa in Diretta " nella sezione Mercato Italiano. Insieme alla diretta Live, puoi partecipare a un sondaggio a tema ch ...

GameStop e il boom di Wall Street invadono il Super Bowl! Reddit 'celebra' con un breve spot

Reddit ha fatto riferimento alla recente incredibile vicenda del mercato azionario di GameStop in un nuovo spot di 5 secondi andato in onda durante il Super Bowl, uno spot che doveva essere messo in p ...

...dalla nostra community la scorsa settimana è che gli sfavoriti possono ottenere qualsiasi cosa quando si uniscono intorno a un'idea comune " Sembra quindi che la questioneReddittenda a ...... protagonista dei raid di massa in Borsa sul titolo. Curiosi anche i 5 secondi acquistati ... Gli spot nelle grandi partite sono carissimi e noipotevamo comprarne uno". Lunghissima la lista ...Buongiorno Caro Utente: Ogni Lunedì alle ore 17:00 verrà trasmessa una Live di " Borsa in Diretta " nella sezione Mercato Italiano. Insieme alla diretta Live, puoi partecipare a un sondaggio a tema ch ...Reddit ha fatto riferimento alla recente incredibile vicenda del mercato azionario di GameStop in un nuovo spot di 5 secondi andato in onda durante il Super Bowl, uno spot che doveva essere messo in p ...